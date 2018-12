Jaap de Groot: ’Koeman past Cruijff-visie steeds meer toe bij Oranje’

Johan Cruijff en Ronald Koeman in 1989 bij FC Barcelona Ⓒ Hollandse Hoogte

Bondscoach Ronald Koeman is inmiddels uitgegroeid tot één van de meest actieve ambassadeurs van de Johan Cruijff Foundation, waar de in 2016 overleden legende uiteindelijk meer trots op was dan op zijn voetbalprestaties. In zijn speech verwoordde Koeman dat ’zijn betrokkenheid daarom vooral geïnspireerd is door de sociale kant van Cruijff’, schrijft Jaap de Groot in zijn Eigen Kijk.