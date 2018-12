Sluiter pleit voor andere opzet sportverkiezing

De coach van Kiki Bertens treedt dan in de voetsporen van coaches als Robin van Galen, Bert van Marwijk, Louis van Gaal en Jac Orie. De laatste ging vorig jaar met de eervolle uitverkiezing naar huis. De schaatstrainer is weer genomineerd. Hetzelfde geldt voor Jeroen Otter, bondscoach van de shorttrackers.

„Het is al een eer dat ik in de voorselectie zat. Ik was verbaasd dat ik de laatste drie heb gehaald, omdat er coaches afvielen die meer hadden gewonnen. Het zou eventueel leuk zijn als ik die prijs zou winnen. Al blijf ik het gek vinden dat je een coach nomineert en niet de sporter zelf”, laat Sluiter weten.

De 40-jarige Rotterdammer pleit voor een andere opzet van de sportverkiezing. „Sporters met elkaar vergelijken is een kansloze onderneming. Ik zou het wat breder trekken en het publiek ook een stem geven. De BBC bijvoorbeeld heeft er in Groot-Brittannië een nationale discussie van gemaakt. Daar wordt een sportpersoonlijkheid van het jaar gekozen.”

Sluiter is vanavond aanwezig bij het Sportgala in het Amsterdamse AFAS Live-theater en stapt maandag met Kiki Bertens op het vliegtuig voor een nieuw seizoen. Dat begint op 30 december aan de andere kant van de wereld, in het Australische Brisbane.