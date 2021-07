’Niemand bij Real Madrid wil rugnummer van Sergio Ramos’

Toen Ramos 16 jaar geleden zelf het Estadio Santiago Bernabeu binnenstapte nam hij het rugnummer over die aan Fernando Hierro had toebehoord, nummer 4 dus. In in de twee en een halve week sinds hij weg is bij Real Madrid heeft nog geen enkele speler om Ramos’ rugnummer gevraagd.

David Alaba is net gearriveerd en zou een kandidaat kunnen zijn, maar het is nog niet duidelijk of hij dat nummer wil hebben. Rugnummer 4 is bij Real Madrid doordrenkt van geschiedenis. Niet alleen vanwege Ramos en Hierro, maar voor hen droegen topspelers als Pirri, Uli Stielike, Ricardo Rocha en Rafael Alkorta ook dat nummer. Uiteindelijk zal toch iemand eraan moeten geloven, omdat Real Madrid alle beschikbare nummer moeten gebruiken als ze 25 spelers willen inschrijven.