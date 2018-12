United zaait twijfel met filmpje Solskjaer

De Noor werd omschreven als nieuwe interim-manager maar vreemd genoeg werd het filmpje ook weer verwijderd.

Manchester United heeft nog niet bevestigd dat Solskjaer na het vertrek van José Mourinho de leiding krijgt over het eerste elftal. De Noor voetbalde tussen 1996 en 2007 bij de huidige nummer zes van de Premier League. Daarna werd hij benoemd als coach van het tweede elftal van de club. Hij is nu hoofdtrainer van het Noorse Molde.

Solskjaer maakte in 1999 als invaller het winnende doelpunt voor Manchester United tegen Bayern München (2-1) in de finale van de Champions League. Hij werd al door de Noorse premier Erna Solberg met zijn nieuwe functie gefeliciteerd. ,,Het is een geweldige dag voor het Noorse voetbal", twitterde ze. ,,Veel geluk met het leiden van de Red Devils." Solberg verwijderde haar tweet later weer.

Manchester United is op zoek naar een nieuwe trainer. Mourinho werd dinsdag na een serie slechte resultaten ontslagen.