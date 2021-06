Sanne van Dijke pakt brons op WK judo

In de strijd om de derde plek was Van Dijke, die in april in Lissabon Europees kampioene werd, de Duitse Miriam Butkereit op ippon de baas. In de halve finales had Van Dijke eerder op de dag verloren van de Japanse Yoko Ono.

Van Dijke kreeg eind april te horen dat zij namens Oranje bij de Olympische Spelen deze zomer in Tokio mag uitkomen in de klasse tot 70 kilogram. Daar was viervoudig Europees kampioene Kim Polling het niet mee eens. Zij spande diverse procedures aan bij de judobond, maar kreeg geen gelijk. Door alle olympische selectieperikelen miste Polling naar eigen zeggen de vereiste concentratie om aan dit WK deel te nemen.