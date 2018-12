Trieste kerst dreigt voor Van ’t Schip

De oud-speler van Ajax, Genoa en Oranje lijkt keihard op zijn ontslag af te koersen. Al wilde hij daar in Alkmaar nog niet aan denken. En zelf de handdoek in de ring gooien, doet hij ook niet. „Ik heb dat wel eens gedaan, maar daar voel ik nu niets voor”, bleef Van ’t Schip strijdbaar. „Ik heb vertrouwen in deze groep. En ik hoop dat we gewoon kunnen kijken in hoeverre we in de winterstop nog een aantal spelers, versterkingen, erbij kunnen halen voor de tweede helft van het seizoen.”

Of hem die kans wordt geboden, is echter zeer twijfelachtig. De clubleiding van PEC Zwolle kondigde aan het functioneren van de geplaagde trainer bij het ingaan van de winterstop te evalueren. Maar het is na de afgang in Alkmaar de vraag of er onder de (gigantische) supportersdruk niet eerder een besluit wordt genomen. Vrijdag wacht de lastige uitwedstrijd bij VVV-Venlo, die PEC Zwolle zonder Thomas Lam speelt. De ex-AZ-speler pakte bij een 3-0(!) achterstand direct rood en is in Venlo geschorst.

Bekijk ook: AZ haalt uit tegen dolend PEC