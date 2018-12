Live: Verlenging bij Roda - Ajax

Volg de bekerduels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

De amateurs van ODIN ’59 namen het op tegen SC Heerenveen. De Heemskerkse amateurvoetbalclub kwam nog wel op een 1-0 voorsprong, maar verloor de strijd uiteindelijk met 1-3. Daardoor kreeg de stunt in de vorige ronde tegen FC Emmen geen vervolg.

Volg de bekerduels via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Fortuna Sittard versloeg in eigen stadion Cambuur Leeuwarden met 2-1. Het werd op het einde nog even spannend, omdat de Limburgers met tien man kwamen te staan. Cambuur produceerde vervolgens de aansluitingstreffer, maar het was niet genoeg voor de Friezen.

Volg het duel via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Roda JC ontvangt om 20.45 uur Ajax.

Volg het duel via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.