LIVE PSV leidt comfortabel tegen Sturm Graz: 4-1

EINDHOVEN - PSV probeert vanaf 20.30 uur in het eigen Philips Stadion tegen Sturm Graz een goede uitgangspositie te bewerkstelligen in de derde voorronde van de Champions League. Volgende week volgt de return in Oostenrijk voor een plek in de play-offs van het kampioenenbal. Daar wacht dan eventueel een tweeluik tegen Servette of Rangers FC voor een plek in de groepsfase.

Isaac Babadi zette PSV als snel op voorsprong: 1-0. Ⓒ ANP