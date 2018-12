Drukke Frijns blijft in DTM en komt naar Assen

Omdat de kalender van de Formule E in 2019 niet conflicteert met die van de DTM, is de combinatie mogelijk voor Frijns. Komend jaar zijn er negen raceweekeinden in de DTM en nog elf in de elektrische raceklasse. Het DTM-seizoen start begin mei op de Hockenheimring. Nieuw op de kalender zijn onder meer het Circuit Zolder in België en het TT-circuit in Assen. Het circuit in Drenthe neemt het Nederlandse stokje over van Zandvoort en ontvangt Frijns en consorten van 19 tot en met 21 juli, luttele dagen na diens laatste twee Formule E-races in New York.

In 2020 hoopt Zandvoort of Assen als organisator van een Formule 1-Grand Prix met Max Verstappen natuurlijk een Limburger welkom te heten. Zover is het nog niet, maar met Frijns in de DTM krijgt Assen alvast een publiekstrekker. De Maastrichtenaar werd in het verleden kampioen in de Formule BMW, Eurocup Formule Renault 2.0 en Formule Renault 3.5-series.