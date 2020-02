Dopingarts Ferrari reageert op geruchten rond Astana

„Ik ben al twaalf jaar niet meer in Monaco of Nice geweest”, zegt Ferrari, van wie Deense en Noorse media afgelopen weekend het verhaal brachten als dat hij vorig jaar contacten zou hebben gehad met beide Astana-renners. Hij zou de Ronde van Catalonië bezocht hebben, terwijl hij een levenslange schorsing uitzit vanwege zijn rol in het dopingprogramma van Lance Armstrong.

Nooit op scooter

Ferrari gaat op zijn eigen website uitgebreid in op de speculaties. „Al meer dan tien jaar heb ik geen contact meer gehad met renners uit de wielerploeg van Astana. Ik heb geen uitvalsbasis in Lugano (Zwitserland, red.) en ik heb nog nooit op een scooter of motor gereden. Laat staan dat ik een rol als gangmaker zou spelen voor renners tijdens hun training.”

In de Scandinavische media was onder meer te lezen dat Ferrari en Fuglsang elkaar in Lugano zouden hebben gezien, waar de dokter op een motor zat terwijl Fuglsang trainde. „Het rapport is waarschijnlijk gebaseerd op valse verklaringen van belanghebbende partijen”, aldus Ferrari.