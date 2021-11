Tottenham Hotspur pakt snel door en stelt Antonio Conte aan

In Londen tekent Conte een contract tot de zomer van 2023. Er is daarbij een optie opgenomen voor nog een jaar. Donderdag volgt zijn eerste wedstrijd als in de Conference League Vitesse op bezoek komt.

Dat Tottenham zo snel schakelt naar de Italiaan is niet helemaal onverwacht. Conte sprak deze zomer al een aantal keren met Spurs toen de club op zoek was naar een vervanger voor José Mourinho. Uiteindelijk werd er gekozen voor Nuno, maar de Portugees werd maandag ontslagen na de kansloze 3-0-nederlaag afgelopen weekeinde op eigen veld tegen Manchester United.

De 52-jarige Conte vertrok in mei van dit jaar bij Inter Milaan slechts enkele weken na het winnen van de Serie A. Daarvoor leidde hij Chelsea in 2017 naar de landstitel, maar moest na een tegenvallend seizoen met alleen winst van de FA Cup vertrekken. Eerder veroverde Conte met Juventus drie landstitels (2012, 2013 en 2014). Van 2014 tot en met het EK 2016 was hij bondscoach van Italië.

Voor Tottenham is Conte al de vierde hoofdcoach in 2021. José Mourinho, interim-manager Ryan Mason en Nuno gingen hem al voor.