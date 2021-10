Noa Lang ’lacht’ om reactie Louis van Gaal: ’Zou saai zijn als iedereen hetzelfde is’

Lang kan er een dag later wel om lachen. „Wat de bondscoach in de persconferentie duidelijk maakte, heeft hij mij ook duidelijk gemaakt. Dat ik die provocerende dingen niet moet doen”, aldus de 22-jarige Lang, die zondag in de ontmoeting met Anderlecht een gele kaart kreeg omdat hij met zijn hoofd tegen dat van landgenoot Wesley Hoedt stond. „Het is ook een beetje wie ik ben, het zou saai zijn als iedereen hetzelfde is. Dat waardeert Van Gaal ook. Maar het moet wel op de goede manier zijn. Uiteindelijk zit ik toch bij het Nederlands elftal, dus ik zal ook wel dingen goed doen.”

Bij Ajax kreeg Lang een kleine twee jaar geleden tijdens een bekerwedstrijd tegen Telstar een uitbrander van trainer Erik ten Hag. „Je moet je mond houden, luisteren, gewoon doen”, zei de coach. „Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.” Lang vertrok niet veel later naar België en die overstap pakte goed uit. Bij Brugge groeide hij al snel uit tot een van de meest bepalende spelers.

Compleet maken

„Ik heb die keuze toen heel bewust gemaakt. De Belgische competitie is wel een beetje vergelijkbaar met de Eredivisie, alleen is het wat fysieker en meer rennen en vliegen. In de Eredivisie is het allemaal wat technischer”, zegt Lang in Zeist. „Ik krijg bij Club Brugge veel meer vrijheid en mag een beetje ’zwerven’. Al moet ik ook mijn taken uitvoeren natuurlijk. Maar ik hoef niet de hele tijd tegen de lijn aan te blijven staan. Ik ben een speler die vanuit het niets iets kan creëren, dat kan meer vanuit een vrije rol.”

De goede prestaties van Lang, ook in de Champions League, bleven niet onopgemerkt in Zeist. De vorige bondscoach Frank de Boer had Lang al op het oog, maar tot een oproep kwam het bij hem niet. Van Gaal haalde Lang er wel bij, óók omdat hij voor de positie van rechtsbuiten met Steven Berghuis momenteel maar één echte optie heeft. Lang speelt bij Brugge vanaf links, maar wist de bondscoach te overtuigen. „Als je een goede voetballer bent, kun je op alle posities uit de voeten”, zegt Lang, die zich verheugt op deze week met Oranje. „Het zou mooi zijn als ik maandag in De Kuip tegen Gibraltar mag spelen. In mijn eigen stad, dat zou het wel compleet maken.”