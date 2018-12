Van Gaal: ’Real beter voor Ajax dan Liverpool’

„Het rommelt bij Madrid. Ze hebben al een trainer ontslagen en de nieuwe trainer is vanuit de jeugd doorgeschoven”, aldus de voormalig bondscoach, die op het ontslag van Julen Lopetegui en de aanstelling van diens opvolger Santiago Solari doelde.

„Het is afwachten of Solari dit kan managen. In het begin leek het daar wel op, maar Real heeft de laatste tijd weer enkele slechte resultaten neergezet. En de selectie wordt nu uit elkaar gereten. Ik denk niet dat Solari dit probleem gaat aanpakken, want die mogelijkheden heeft hij niet of hij heeft de guts niet”, zei Van Gaal eerder van de week bij een bijeenkomst van Ajax Business Associates (ABA), de belangenvereniging van honderden Ajax-sponsoren.

„Ze hebben de nieuwe trainer voor tweeënhalf jaar aangesteld en dan is het niet zo makkelijk om hem direct weer weg te sturen. Dan blijft het rommelen, etteren. Dan is het een voordeel als jij tegen zo’n team mag spelen. Zeker ook omdat Ajax wel echt als een team speelt. En dat is de kracht van Ten Hag”, analyseerde de ex-coach.

