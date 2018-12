Manchester United bevestigt komst Solskjaer

Eerder op de dag liep United al vooruit op de zaken door op de eigen website een filmpje te plaatsen van Solskjaer. Dat filmpje werd later weer verwijderd. De Noorse premier Erna Solberg feliciteerde Solskjaer dinsdgavond al met zijn aanstelling. Rond 10.20 uur bevestigde United zelf het nieuws.

Bekijk ook: United zaait twijfel met filmpje Solskjaer

„Manchester United zit in mijn hart en het is geweldig dat ik terug kom in deze rol”, aldus Solskjaer op de website van Manchester. „Ik kijk er naar uit om te werken met de grote talenten die we in de ploeg hebben, de staf en iedereen bij de club.”

Solskjaer speelde in de periode tussen 1996 en 2007 366 wedstrijden voor Manchester United en hij was daarin 126 keer trefzeker. Zijn belangrijkste goal maakte hij in de finale van de Champions League in 1999 (Barcelona). Tegen Bayern München maakte hij in de derde minuut van de blessuretijd de winnende goal (2-1).

De 45-jarige Solskjaer was tot op heden trainer van Molde FK. In het verleden had hij al het tweede elftal van United onder zijn hoede.