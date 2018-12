PEC Zwolle ontslaat Van 't Schip

De spelers zijn zojuist geïnformeerd, de training wordt geleid door assistent-trainer Gert Peter de Gunst. Hij is de man die eerder al één van de kandidaten was om de opvolger van Ron Jans te worden en degene die de taken van Van ’t Schip (voorlopig) zal overnemen. Vrijdag is De Gunst in ieder geval eindverantwoordelijke voor het laatste competitieduel van 2018 bij VVV Venlo.

De beslissing die de top van de club heeft genomen druist keihard in tegen het gevoel en karakter van de club. Een trainer de zak geven, vlak voor Kerst, dat past niet bij het huidige Zwolle. Ondanks de dramatische resultaten van de eerste seizoenshelft, werd continu geroepen dat de evaluatie van en mét trainer Van ’t Schip pas in de winterstop zou plaatsvinden.

Die is nu vervroegd. PEC en Van ’t Schip: het is op, werkt niet meer. De selectie van PEC gaf gisteren in Alkmaar het ultieme signaal geen vertrouwen meer te hebben in de trainer. De spelers wapperden na de 1-0 (na tien minuten) al met de witte vlag, zetten hun coach voor schut en onderstreepten daarmee op grove wijze de bedenkingen die zij al langer hadden.

Die gaan over het niet te volgen zigzagbeleid van de coach. Inmiddels is PEC negentien officiele duels onderweg en nog steeds zoekende. Er is geen enkele vastigheid en spelers pendelen tussen basis, bank en verschillende posities op het veld. Die onduidelijkheid werkt door in de selectie en biedt weinig houvast en vertrouwen bij de Zwollenaren. Geen enkele speler durft verantwoordelijkheid te nemen, het spel is risicoloos en zonder idee.

Dát de goede kant op laten vallen, wordt de taak van de nieuwe man bij PEC. Van ’t Schip is een jaar nadat hij op de schouders werd geslagen om een vierde plek met alom geprezen spel, de man die de aanhang (al maanden) wou zien vertrekken. Het kalenderjaar 2018 verliep dan ook dramatisch. Het leidde tot een niet uit te stellen beslissing, tweeënhalve dag voor het ingaan van de winterstop voor de Zwollenaren.

Punten op bezoek bij VVV zijn noodzaak om bij de degradatieplaatsen weg te blijven. Dat had met Van ’t Schip, getuige de manier waarop het elftal tegen AZ op het veld stond, niet meer gelukt.