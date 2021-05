Dopingzaak Ajax-keeper André Onana dient 2 juni bij internationaal sporttribunaal

Bij de doelman werd op 30 oktober tijdens een controle buiten de wedstrijden om furosemide in zijn urine aangetroffen. Dat is een vochtafdrijvend middel, dat wordt gezien als maskeringsmiddel voor prestatiebevorderende producten. Het staat daarom op de verboden lijst van het mondiale antidopingbureau WADA. De schorsing ging per direct in en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Volgens Ajax heeft Onana per ongeluk het middel binnengekregen via een tabletje dat hij nam omdat hij zich die dag niet lekker voelde. De Amsterdamse club meldde dat de international zich vergiste in het product en een Lasimac-tablet slikte dat was voorgeschreven aan zijn vrouw.

Menselijke fout

Ajax had gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere uitsluiting. „Omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren”, liet algemeen directeur Edwin van der Sar destijds weten.

Onana sprak zelf van een „menselijke fout.” Hij vond zijn schorsing „buitensporig en buitenproportioneel.”

Vrijspraak

Advocaat Dolf Segaar heeft goede hoop dat de dopingstraf voor Onana bij het CAS lager uitvalt. „Vrijspraak wordt denk ik moeilijk”, liet hij in februari weten.

Ajax zette vorige maand de onderhandelingen met Onana over een nieuw contract stop. Zijn huidige verbintenis loopt medio 2022 af. Als zijn schorsing door het CAS wordt gehandhaafd, is hij pas in februari 2022 weer speelgerechtigd. Indien contractverlenging bij Ajax uitblijft, dan kan hij volgend jaar zomer transfervrij vertrekken. Trainer Erik ten Hag hoopt niettemin dat Onana in Amsterdam alsnog zal bijtekenen.