Jong Oranje oefent tegen de VS en Egypte

De duels worden gespeeld in het zuiden van Spanje, waar de ploeg van Erwin van de Looi op trainingskamp gaat.

Op zondag 24 maart is de Verenigde Staten de tegenstander, twee dagen later al wacht een duel met Egypte. Beide duels worden gespeeld op het complex Podoactiva Pinatar Arena Football Center, in de nabijheid van Murcia gelegen.

Jong Oranje liep plaatsing voor het EK mis en kan daardoor ook deelname aan de Olympische Spelen in Tokio vergeten.