Rafinha hangt miljoen euro boete boven het hoofd

De 25-jarige international moet zijn contract met het Duitse concern respecteren en dus weer kleding en schoeisel van Adidas gaan dragen. Indien hij dat blijft weigeren, dient hij een boete van 10.000 euro per dag te betalen tot een maximum van 1 miljoen euro.

Adidas nam juridische stappen omdat het bedrijf van oordeel was dat Rafinha zijn sponsorverplichtingen had geschonden. Het sportkledingmerk legde het geschil voor aan een Nederlandse rechter, omdat het ging om een sponsorcontract dat is gesloten met een vennootschap van Adidas in Nederland.

Het oorspronkelijke sponsorcontract tussen Rafinha en Adidas liep afgelopen zomer af, maar werd stilzwijgend met vijf jaar verlengd omdat de middenvelder niet had gereageerd op een verlengingsverzoek. De Braziliaan stapte intussen echter over naar Mizuno. De Barça-speler staat door een knie-operatie langdurig aan de kant.