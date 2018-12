Bondscoach Morrison blijft bij volleybalsters

Onder Morrison eindigden de volleybalsters twee maanden geleden als vierde op het WK. De Amerikaan liet na de mondiale titelstrijd al weten dat hij zijn aflopende contract graag wilde verlengen.

,,Ik ben extreem verheugd dat ik de reis met dit team naar de Olympische Spelen van 2020 mag vervolgen", laat Morrison weten. ,,We hebben een fantastische groep vrouwen die in staat is tot grote prestaties te komen. Het afgelopen WK was hiervan slechts het begin. Het is een grote eer dat ik dit team kan blijven leiden."

De 38-jarige Morrison werd in 2017 aangesteld als opvolger van Giovanni Guidetti. Hij tekende destijds een contract voor twee jaar, met een optie voor nog twee jaar. Technisch directeur Joop Alberda van de volleybalbond wilde graag verder met de bondscoach. ,,Ik ben blij dat hij verbonden blijft aan het team en verder vorm kan gaan geven aan de groep", stelt hij.

Aan de Olympische Spelen in Tokio mogen twaalf landen deelnemen. Japan is als gastland verzekerd van deelname. De overige elf plekken worden verdeeld tijdens twee kwalificatietoernooien. Volgens aanvoerster Maret Balkestein-Grothues is Morrison op dit moment de perfecte bondscoach voor Oranje. ,,We zijn blij dat de bond het contract met Jamie heeft verlengd. De afgelopen twee jaar hebben we onder zijn visie voor de medailles gespeeld op de grote eindtoernooien. Nu is ons vizier gericht op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, en dat gaan we als team onder Jamie’s leiding met veel vertrouwen tegemoet."