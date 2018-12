Ten Hag: ’Spelers vinden drie duels per week heerlijk’

„De spelers vinden het heerlijk om iedere week drie wedstrijden te spelen”, zei trainer Erik ten Hag tegen AjaxTV. „We zullen een sterk elftal op de mat brengen, want we willen overwinteren in de beker.”

Klaas-Jan Huntelaar sluit zich daarbij aan. „Iedereen kan deze prestatie leveren. Het is aan de trainer om te bepalen hoe we spelen, maar wij moeten ervoor zorgen dat we deze wedstrijd winnen. Ik ga er vanuit dat wij het tempo bepalen. Het gaat over één wedstrijd, dus Roda kan niet alleen maar blijven verdedigen.”

Ten Hag noemt Roda JC een pittige tegenstander. „Geen wedstrijd is makkelijk. De beker is toch vaak een onvoorspelbare competitie”, aldus de oefenmeester. „Dat betekent dat je focus moet houden. We zijn de slotweek goed begonnen tegen De Graafschap, nu moet alle aandacht op Roda JC.”