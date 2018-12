Van ’t Schip laat van zich horen

,,Hoewel strijdlustig voor de tweede helft van het seizoen is de samenwerking met @PECZwolle vandaag toch beëindigd. Ik wil graag de club, mijn team en de fans bedanken voor de support”, schrijft hij op Twitter.

De beslissing die de top van de club heeft genomen druist keihard in tegen het gevoel en karakter van de club. Een trainer de zak geven, vlak voor Kerst, dat past niet bij het huidige Zwolle. Ondanks de dramatische resultaten van de eerste seizoenshelft, werd continu geroepen dat de evaluatie van en mét trainer Van ’t Schip pas in de winterstop zou plaatsvinden.

Die werd vanochtend vervroegd. PEC en Van ’t Schip: het is op, werkt niet meer. De selectie van PEC gaf gisteren in Alkmaar het ultieme signaal geen vertrouwen meer te hebben in de trainer. De spelers wapperden na de 1-0 (na tien minuten) al met de witte vlag, zetten hun coach voor schut en onderstreepten daarmee op grove wijze de bedenkingen die zij al langer hadden.