Door Vitesse begeerde keeper Etienne Vaessen bewaart geduld

„Ik ben heel gecharmeerd van Pelle Clement, maar ook Saïd Bakari vind ik een logische aankoop van Sparta. En dat een speler als Vurnon Anita is vertrokken, daar ben ik wel echt ziek van. Maar ik begrijp wel dat hij die keuze heeft gemaakt. Er moeten zeker nog spelers bij, maar Mo is keihard bezig en misschien kan hij weer voor een stunt zorgen, zoals hij eerder ook heeft gedaan met bijvoorbeeld Seuntjens.”

Hoewel hij een van de uitblinkers was vorig seizoen meldde doelman Etienne Vaessen zich wel op de eerste training. Er is voor hem de nodige interesse, onder andere van Vitesse, maar een transfer zat er nog niet in. Vitesse is op dit moment niet in de positie om een transfersom te betalen en RKC laat de doelman, die nog vastligt tot medio 2024, niet zomaar de deur uitlopen. „Ik denk dat het kenmerkend is voor het goede seizoen van RKC, dat er veel jongens zijn vertrokken. Het is jammer, want we waren echt vrienden geworden. Voor mij is het nog niet zo ver. Dan zit ik goed bij mijn club, waar ik ben gegroeid als keeper. Ik heb nog een jaar contract. Als het er niet van komt, ben ik volgend jaar transfervrij. Elke voetballer heeft ambities. Dit zou mijn negende seizoen worden. Je hebt ook een uitdaging nodig om jezelf door te ontwikkelen. Ik heb de ambitie om te zoeken waar mijn lat ligt als keeper. Maar het moet allemaal maar net passen. Ondanks dat mijn ambities verder gaan, kijk ik hoe dan ook uit naar dit seizoen. Ook als dit nog bij RKC Waalwijk is.”

Lat ligt hoog

De vele vertrekkers en de kleine groep, waarmee aan de voorbereiding wordt begonnen, baart Vaessen geen grote zorgen. „Vorig jaar waren we ook vier, vijf basisspelers kwijt met Sven Odgaard, Richard van der Venne, Ahmed Touma en Melle Meulensteen. Laat dat maar aan Mo Allach over. Je hebt kunnen zien wat hij vorig jaar voor elftal op de been heeft kunnen brengen. Daar hebben wij alle vertrouwen in als spelersgroep.”

Na twee goede seizoenen, waarin RKC tiende en negende werd, ligt de lat wel hoog voor het nieuwe seizoen, beseft Vaessen. „Vorige zomer zeiden we dat we het beter wilden doen dan het jaar ervoor. We zijn negende geworden. Als we dit jaar hetzelfde zouden kunnen realiseren, zou het heel knap zijn. Het eerste doel is handhaving. Dat is altijd zo geweest bij RKC. Qua budget zitten we bij de onderste ploegen. Laten we ons eerst richten op handhaving en als we veilig zijn, kunnen we omhoog kijken. Ik heb daar wel vertrouwen in. Een td als Mo Allach weet altijd weer wat buitenkansjes te halen.”