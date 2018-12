Nederlander Nentjes uitgeschakeld op WK darts

De eerste set leek Nentjes bevangen door de spanning. Zo miste hij meerdere pijlen op dubbel 2 in de tweede leg, wat hem indirect de eerste set kostte. Zijn gemiddelde van slechts 69 loog er ook niet om.

Dit leek de 20-jarige Nentjes ook in de tweede set te overkomen. Vooral de kolderieke derde leg in de tweede set was symbolisch: beide spelers misten meerdere dubbel, wat leidde tot enige hilariteit in het publiek.

De Nederlander herstelde zich in de derde set, kreeg ook pijlen om de set te winnen, maar dat was niet aan hem besteed. Uiteindelijk gooide Aspinall het duel op slot.

Nentjes bleef in zijn gehele eerste wedstrijd op een WK steken op een gemiddelde van 78.

Bekijk ook: Nentjes geniet ondanks nederlaag op WK darts