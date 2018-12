Nentjes geniet ondanks nederlaag op WK darts

Uiteindelijk verloor hij bij zijn debuut in Ally Pally met 3-0 van Nathan Aspinall. Ik kon mij niet focussen en dat ging een beetje ten koste van mijn spel. Ik was niet zenuwachtig ofzo, maar kon me niet goed concentreren”, zei hij voor de camera van RTL 7.

Nentjes had vooraf geen verwachtingen. „Er had misschien toch iets meer ingezeten. Maar het maakt niet uit. Hij kwam ook al snel 2-0 voor, dan wordt het lastig. Ik dacht nog: ’Als ik maar niet ga trekken, zenuwtrekken ofzo’. Maar daar had ik geen last van.”

Bekijk ook: Nederlander Nentjes uitgeschakeld op WK darts