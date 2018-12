Bosz: ’Ik hoop op de vijf grote voetballanden’

De voormalig trainer van onder anderen Ajax en Borussia Dortmund mikt op een topclub. „Ik hoop op een aanbieding uit een van de vijf grote voetballanden”, aldus Boz tegenover VVCS. „Ik wil naar een club toe waar ik het voetbal kan spelen dat ik wil spelen. Zulke gesprekken voer ik ook met clubs: hoe willen jullie het voetbal spelen? Als daar geen klik in zit, ga ik daar niet naar toe.”

Voor Bosz is het niet de eerste keer dat hij lange tijd werkloos is. „Na mijn vertrek bij Feyenoord was er ook geen club die me wilde hebben. Ik heb wel een gesprek gehad met Willem II maar die namen een ander. Dus ik ken deze tijd.”

Bosz greep de tijd aan om zich volledig op te laden voor een volgende klus. „Bedenk dat we in de laatste drie jaar liefst zes keer zijn verhuisd. Dat hakt er diep in, ik was echt moe”, vertelt Bosz.