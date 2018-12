’Ook tegen Ajax krijg je een kans of twee’

„Zwakke punten, heeft Ajax die dan?”, aldus Van Velzen desgevraagd tegenover FOX Sports. „In de laatste wedstrijd kregen ze wel één counter om de oren. Misschien dat wij er net zoals De Graafschap zo uit kunnen komen. Dat zou een klein kansje kunnen zijn.”

Op zestienjarige leeftijd verruilde de geboren Amsterdammer Ajax voor Manchester United. „Daar heb ik veel geleerd”, aldus Van Velzen. „Ik heb met een paar grote namen gespeeld die nu in de wereldtop spelen. Met Paul Pogba ben ik altijd goede vrienden geweest.”

Mario Engels Ⓒ Hollandse Hoogte

Zijn ploeggenoot Mario Engels is vooral onder de indruk van de Champions League-resultaten van Ajax. „Ze hebben twee keer goed gespeeld tegen Bayern en zijn nog ongeslagen in de Champions League”, aldus de Duitse buitenspeler. „Ze hebben niet zoveel zwakke punten, maar tegen iedere tegenstander krijg je een kans of twee. Misschien lukt hij uit een corner of een vrije trap.”