F1-directeur over Verstappen: ’Max is kampioensmateriaal’

Tegenover de officiële site van de Formule 1 vertelt hij over de Nederlandse coureur. „Het is makkelijk om te vergeten hoe jong hij nog is. Als je aan jezelf op die leeftijd denkt, met die aandacht en druk, dan is het behoorlijk speciaal wat hij doet.”

Hij vervolgt: „Max wordt in zijn benadering steeds volwassener, maar verliest niets van zijn snelheid en agressie. 2018 was opnieuw een grote stap voorwaarts voor Max. In de juiste auto en met het juiste team, is hij zeker wereldkampioenschapsmateriaal. Max is in 2019 het bekende referentiepunt binnen het team.”

Geweldige kansen

Volgens Brawn is de continuïteit binnen Red Bull de sleutel tot succes. „Het is voor een team altijd nuttig om continuïteit te hebben, voor het geval dat de auto problemen geeft of als je iets moet oplossen. Je kent de rijder, het is dan erg waardevol als je weet hoe je zijn feedback moet kwalificeren. Dus dat is geweldig voor het team."

Brawn weet dat Red Bull de Renault-motor in 2019 inruilt voor die van Honda. Hij weet niet wat dat met de prestaties gaat doen, maar heeft desondanks hoge verwachtingen. ,,De samenwerking tussen Honda en Red Bull is positief want Red Bull wordt een volwaardig fabrieksteam. Het kan geweldige kansen opleveren. Red Bull kan die kans nu met beide handen grijpen. Ze moeten weer mee gaan doen om de wereldtitel.”