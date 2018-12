De Graaf legt het af tegen Filipijn op WK darts

De Filipijn won de eerste set, maar De Graaf vocht zicht terug. De gemiddeldes die gegooid werden, hielden echter niet over.

Toch knokte de Nederlander zich terug naar 2-2. In de beslissende set was Malicdem toch echt te sterk, want die won hij met 3-0, waardoor hij de wedstrijd definitief naar zich toetrok.

De Graaf eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 78.5. Malicdem deed dat niet heel veel beter, maar 85.8 bleek genoeg voor de zege. Voor de Nederlander zijn de druiven zuur: het was voor de zesde keer op rij dat hij er in de eerste ronde op het WK uitvloog.