Robin Haase naar WTT Rotterdam

Haase maakte in 2004 zijn debuut in het proftennis in het kwalificatietoernooi van Rotterdam. In 2008 en dit jaar haalde hij de kwartfinales, zijn beste prestatie. Tien jaar geleden won hij in Ahoy van Andy Murray.

,,Het is altijd ontzettend gaaf om bij het ABN AMRO World Tennis Tournament te zijn. Vanwege de sfeer, want de mensen moedigen je in Nederland meer aan dan in andere landen", zei de 31-jarige Haase, die het tennisseizoen afsloot als de nummer 50 van de wereld.