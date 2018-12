De Graaf: ’Dit ging nergens over’

De Nederlander verloor van de de Filipijn Noel Malicdem, wel nipt, met 2-3. „Vooral de eerste set was een drama. Misschien was het de spanning. Het te graag willen. Dramatisch in ieder geval.”

Dat De Graaf en het WK elkaar niet liggen, is inmiddels wel duidelijk. „Heb ik een keer een mooie loting, doe ik er weer niets mee”, verzucht hij tegenover RTL 7.

