Lam bij PEC Zwolle 1 duel aan de kant

De Finse verdediger is voor het laatste competitieduel van zijn club in 2018 geschorst. Hij kreeg dinsdag in de verloren bekerwedstrijd tegen AZ (5-0) de rode kaart voor een overtreding op een doorgebroken speler. De aanklager betaalde voetbal vond een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing gepast en daarmee ging Lam akkoord.

De pijnlijke nederlaag in Alkmaar was de laatste wedstrijd van PEC Zwolle onder leiding van trainer John van 't Schip. De oud-international werd woensdag ontslagen. Assistent-trainer Gert Peter de Gunst zit in Venlo als interim-coach op de bank.