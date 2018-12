Renault verbaasd over uitblijven prestaties McLaren

„Toen wij bekendmaakten dat we motoren gingen leveren aan McLaren, verklaarde iedereen ons voor gek. We zouden verslagen gaan worden door een klantenteam”, zei de Fransman tegen Motorsport.com. „Ik ben dan ook een beetje verbaasd dat we het grootste gedeelte van het seizoen hebben moeten vechten tegen Haas, en niet McLaren.”

Over de prestaties van zijn eigen team is Abiteboul meer dan tevreden. „Er is veel vooruitgang geboekt. We zijn in drie seizoenen gegroeid van plek negen naar plek vier in het WK voor constructeurs. Ik denk dat het heel lang geleden is dat een team zoiets bereikt heeft.”

Cyril Abiteboul (l.) met McLaren-directeur Zak Brown Ⓒ action press

„Het gat naar de top-drie blijft echter groot”, vervolgt Abiteboul. „Het team is nu goed georganiseerd en we zijn de beste van het middenveld. Het doel voor komend jaar is om de kloof naar de topteams te dichten.”