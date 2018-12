Alberda technisch directeur tot Tokio 2020

De 67-jarige Fries trad in september voor vier maanden aan. Het bestuur van de Nevobo vroeg hem onlangs aan te blijven tot en met 2020 en daarmee heeft hij ingestemd.

Alberda leidde de Nederlandse mannenploeg in 1996 naar olympisch goud. Tussen 2006 en 2008 fungeerde hij al eens als technisch directeur bij de Nevobo. Naast zijn activiteiten in het volleybal werkte Alberda onder meer als technisch directeur bij NOC*NSF en vervulde hij functies in het voetbal, wielrennen, atletiek en zwemmen.

„Ik beschouw het als een voorrecht om de komende twee jaar de Nevobo te mogen helpen met de topsportprogramma’s”, liet Alberda weten. „Zowel in het volleybal als in het beachvolleybal presteren wij in de wereldtop, daar zijn ruim 200 landen jaloers op. Ik heb vastgesteld dat er nog procenten te winnen zijn en daar gaan we mee aan de slag.”

In oktober toonde oud-international Peter Blangé nog interesse in een technische functie bij de Nevobo.