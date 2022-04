Clubs en spelers steunen Van Gaal: ’Je kan hier tegen vechten’

De Europese voetbalbond UEFA en zijn oude club FC Barcelona stuurden al vrij snel een tweet. Zij volgden Manchester United, dat kort na het bekend worden van het nieuws liet weten de voormalige clubtrainer „kracht en moed” te zenden.

De 70-jarige Van Gaal vertelde dat hij al geruime prostaatkanker heeft en inmiddels 25 keer is bestraald. Hij hield het al die tijd buiten de publiciteit, zelfs de spelers van het Nederlands elftal waren niet op de hoogte.

„Onze gedachten en gebeden gaan uit naar onze oude manager Louis van Gaal”, twitterde FC Barcelona, waar Van Gaal twee periodes trainer was. „Blijf sterk en word snel beter, Louis.”

Een gelijke boodschap stuurde de UEFA de wereld in. „Namens de Europese voetbalgemeenschap sturen we onze beste wensen naar de Nederlandse bondscoach. We zijn in gedachten bij je Louis.”

Bij de KNVB heeft men een oranje hartje gepost, met een foto van Van Gaal erbij. Ondanks zijn ziekte is Van Gaal vastberaden eind van dit jaar met Oranje naar het WK in Qatar te gaan.

De voetbalbond wil niet zeggen hoe lang de bond hiervan al op de hoogte was. „Wat een werkgever en werknemer bespreken, is iets wat tussen beiden moet blijven”, aldus een woordvoerder. „Louis is de bondscoach en een werknemer van de KNVB. Natuurlijk hebben we hem veel beterschap gewenst.”

Bayern München tweette ook over Van Gaal. „Hij heeft een sterke persoonlijkheid. Alle sterkte en op naar een snelle genezing!”

Bij AZ wordt er ook aan Van Gaal gedacht, met een foto van de huldiging van kampioen AZ, in 2009. „King Louis” , staat erbij.

Sparta en Royal Antwerp, twee clubs waar hij als voetballer zelf acteerde, steken hem een hart onder de riem.

Ook Match of the Day-presentator Gary Lineker heeft een boodschap voor Van Gaal: „Ik wil graag sterkte en beterschap wensen aan Louis van Gaal, hopend dat hij volledig gaat herstellen!”

Ook Real Madrid leeft mee.

Daarnaast hebben ook verschillende spelers die onder Van Gaal hebben gespeeld hun eerste steunbetuigingen gedeeld, zoals Andres Iniesta. „Heel veel sterkte, meneer. Je hebt al mijn steun”, schrijft het Barcelona-icoon in zijn Instagram Stories.

Vanuit zijn Manchester United-periode laten Marcus Rashford en Chris Smalling van zich horen. „Ik heb mijn debuut verdiend onder Van Gaal en sta daarom voor eeuwig bij hem in het krijt. Je kan hier tegen vechten. We staan allemaal achter je”, schrijft Rashford.