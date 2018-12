Advocaat ziet geen concurrent in ’Brom’

De 71-jarige oefenmeester is contractueel vastgelegd tot het einde van het seizoen en de komende periode moet FC Utrecht beslissen over de invulling van de trainerspost komend seizoen. FC Utrecht heeft inmiddels de interesse in de bij AZ vertrekkende John van den Brom kenbaar gemaakt en op het kandidatenlijstje staan verder ook trainers als de clubloze Fred Rutten en VVV-Venlo-trainer Maurice Steijn. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam heeft echter aangegeven, dat de club eerst met Advocaat om de tafel gaat om de mogelijkheden te bespreken.

„Ik zal tegen Utrecht zeggen dat ze moeten doen wat zij denken dat goed is voor de club”, aldus Advocaat, die voor zichzelf alle opties openhoudt. Daarbij stoort het hem niet, dat Van den Brom en andere namen al circuleren voor de functie. „Met alle respect, maar daar heb ik geen concurrentie in”, aldus Advocaat over Van den Brom. „Dat bedoel ik niet hooghartig, maar als ik voor die namen bang moet zijn... Nee, sorry. Er is voor mezelf dan geen concurrent, maar Utrecht kan er anders over denken.”

