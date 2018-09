Jaap de Groot Ⓒ Telegraaf/Telesport

Nederland is uitgefeest en gaat weer over tot de orde van de dag. Intussen zijn de eerste signalen niet hoopgevend. Zo start op vrijdag 1 september de competitie, maar nota bene op de KNVB-site staat over de Eredivisie Vrouwen nog de informatie over vorig seizoen. Dus acht clubs in plaats van negen en is het nieuwe competitieprogramma onzichtbaar.