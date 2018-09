Van Veldhoven: ’Geen rol meer voor Anelka’

De Russische miljonair, die begin dit jaar groots werd aangekondigd als de geldschieter en redder van Roda JC, zit zoals bekend al langere tijd vast in de gevangenis van Dubai op verdenking van fraude. Roda JC kan echter blijven rekenen op de steun van Frits Schrouff, de andere geldschieter die met de komst van Korotaev in januari langzaam naar de achtergrond wilde verdwijnen.

"Ik zal Roda JC nooit ongezond achterlaten. Natuurlijk moet er een nieuwe financiële constructie komen waarbij de club onafhankelijk van mij verder kan. Daar werken we aan. Ik heb geduld. Aleksei Korotaev beginnen we hier langzaam aan te vergeten”, aldus Schrouff. Dat geldt ook voor Nicolas Anelka, die sinds de aanstelling van technisch directeur Harm van Veldhoven niet meer in het Parkstad Limburg Stadion is verschenen.

Doodgebloed

"Nicolas maakt geen onderdeel uit van ons technisch kader. Er is in het begin van mijn aanstelling nog wel contact met hem geweest via zijn zaakwaarnemer, maar dat is na een week of drie doodgebloed. Financieel gezien is het ook bijna onmogelijk om hem binnenboord te houden”, geeft Van Veldhoven te kennen. Algemeen directeur Wim Collard houdt de deur nog op een kier voor de voormalige Franse superster.

"Het netwerk en de kennis van Nicolas zijn natuurlijk altijd welkom, maar op dit moment richten we ons niet op de Franse markt. Roda kijkt momenteel naar spelers uit Nederland, Duitsland en België”, aldus Collard, die het nieuws over Korotaev gisteren via de media vernam. "Momenteel kijken we lijdzaam toe hoe de zaak zich ontwikkelt. Als Aleksei onschuldig blijkt te zijn dan is hij nog altijd welkom, maar dan heeft hij ons nog wel altijd het een en ander uit te leggen. We zijn nu druk bezig om Roda JC op structurele basis financieel gezond te krijgen.”

Casanova

Korotaevs woordvoerder Antoine Casanova bevestigde gisteren dat zijn baas zeker nog een maand in de cel moet verblijven. "De rechter die over de zaak gaat was op vakantie, waardoor er geen definitieve uitspraak kon volgen. De volgende zitting zal op zijn vroegst volgende maand plaatsvinden. Aleksei heeft op dit moment alleen één keer per week contact met zijn familie. Met de mensen van Roda JC heeft hij niet meer gesproken.”