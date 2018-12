PEC-directeur: ’Jaap Stam interessante kandidaat’

Jaap Stam is een veelgenoemde kandidaat voor de vacature. „Stam is niet gebeld”, zei Nijkamp tegenover Veronica Inside. Hij noemt wel het ’interessante profiel’ van de 67-voudig international. „Hij kent de club omdat hij hier speler en trainer geweest is. Ik snap dat zijn naam genoemd wordt, maar er zijn meer interessante profielen. Rond de kerstdagen gaat het duidelijk worden.”

De 5-0 nederlaag tegen AZ in het bekertoernooi bleek de druppel. „Het kon zo niet langer”, aldus Nijkamp. „Gisteravond was ik nog strijdbaar, maar ook gefrustreerd. Vanmorgen zijn we gaan praten en kwamen we tot de conclusie dat het voor alle partijen beter was om er een punt achter te zetten.”

„Deze selectie is sterk genoeg”, vervolgt de directeur. „Alleen mentaal zijn we niet Eredivisie-waardig. Dat moeten we zien te doorbreken.”