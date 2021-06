Novak Djokovic na merkwaardig duel bij laatste 8 Roland Garros, ook Rafael Nadal verder

Djokovic had al snel een break te pakken in de eerste set en liep uit naar 3-1, maar verloor daarna toch ietwat verrassend zelf zijn service ook. Musetti kwam dan ook beter in zijn spel en maakte een enkele fraaie punten. Daarna liep het op service richting de tie-break.

In die tie-break ging het alle kanten op, waarbij de Serviër een voorsprong nam, maar de jonge Italiaan knap wist terug te vechten en zelfs bij 6-5 een setpunt kreeg. Die wist Djokovic knap weg te werken. Maar een afzwaaier bezorgde Musetti een tweede setpunt. Een fabuleus dropshot maakte het echter weer 7-7.

Lorenzo Musetti viert een van zijn punten. Ⓒ ANP/HH

Leven zuur

Maar Musetti maakte weer op geweldige wijze het punt, Djokovic worstelde met zichzelf maar ook met de onbevangen Italiaan. Een geweldige knal van de Italiaan met de forehand bezorgde hem verrassend de eerste set: 9-7 in de tie-break.

In de tweede set moest de nummer 1 va nde wereld heel erg op zijn tellen passen door de vrijuit spelende Italiaanse tiener. Al snel liep Musetti uit naar 3-1 en een sensatie hing in de lucht. Maar Djokovic zou Djokovic niet zijn als hij toch weer wist terug te breken. Musetti maakte Djokovic het leven zuur met fraaie slagen. Het ging weer naar een tie-break en op het hoogste niveau had Musetti nog nooit er een verloren.

Novak Djokovic weet het ook niet meer. Ⓒ ANP/HH

Vanouds

Bij 2-0 voor de Italiaan liet Djoko zomaar een bal lopen in de zekerheid dat de bal uit zou gaan, maar de bal viel op de lijn: 3-0. Musetti liep uit en pakte ook deze tiebreak met 7-2 en 2-0 in sets. Waar ging dit heen?

Maar natuurlijk, Djokovic staat bekend om zijn mentale weerbaarheid. Direct brak hij in de derde set de service van Musetti. De Serviër serveerde beter en speelde ineens weerals vanouds. Hij brak zijn opponent nogmaals en serveerde na nog geen half uur voor setwinst: 6-1.

Totale instorting

Ook meteen in de vierde set was daa direct de break voor Djokovic. De Italiaan was het helemaal kwijt en had moeite omhet fysiek vol te houden. De Serviër was onvermurwbaar en had zijn sterke vaste spel helemaal weer te pakken. Hij won drie games op love op rij en binnen een mum van tijd stond het 6-0 (!). Djoko pakt negentien punten op rij. Musetti bewoog niet meer goed en stortte volledig in.

In de vijfde set ging Djokovic op dezelfde voet verder en brak Musett meteen weer. De gefrustreerde Italiaan liep wankelend over de baan met op het oog een liesblessure, tot frustratie van de tennisser zelf, die nog een waarschuwing kreeg omdat hij een bal boos wegsloeg.

Opgave

Hij hield het dan ook niet meer vol en moest noodgedwongen bij 4-0 met een blessure opgeven. Djokovic neemt het in de kwartfinale op tegen een andere Italiaan, Matteo Berrettini. De nummer 9 van de plaatsingslijst kreeg een vrije doortocht naar de laatste acht, omdat Roger Federer zich zondag om fysieke redenen terugtrok. De 20-voudige grandslamwinnaar, die vorig jaar twee knieoperaties onderging, wil waken voor overbelasting.

De als tiende geplaatste Argentijn Diego Schwartzman plaatste zich ten koste van de Duitser Jan-Lennard Struff voor de kwartfinales: 7-6 (9) 6-4 7-5.

Schwartzmann krijgt nu te maken met Nadal. De dertienvoudig winnaar in Parijs had het in de eerste set moeilijk met Sinner, kwam met 5-3 achter, maar zegevierde met 7-5. Vervolgens was het gedaan met de 19-jarige Italiaan, die wel knokte voor wat hij waard was, maar tegen de beste gravelspeler aller tijden is nou eenmaal niemand opgewassen als die goed speelt.

Sinner kreeg vorig jaar, toen in de derde ronde, ook al de kans om Nadal de eerste set af te snoepen, maar ook toen lukte dat niet, waarna de nummer drie van de wereld niet meer omkeek. Nadal heeft nu sinds de finale van 2019 tegen Dominic Thiem geen set meer verloren op Roland Garros. Daarna won hij er 35 op een rij.

Nadal en Djokovic moeten nu allebei nog een keer winnen om elkaar te treffen. Vorig jaar versloeg Nadal zijn rivaal met grote cijfers in de finale. Ook in 2006, 2007, 2008, 2012, 2013 en 2014 won Nadal van Djokovic in Parijs. In 2015 schakelde de Serviër de gravelkoning uit in de kwartfinales. Een van de twee nederlagen die Nadal ooit leed in de hoofdstad van Frankrijk, naast zijn verlies in 2009 tegen Robin Söderling.