Bale leidt Real Madrid naar finale WK clubteams

Real Madrid heeft voor de vierde keer de finale bereikt van het WK voor clubteams. De Europese kampioen was in Abu Dhabi met 3-1 te sterk voor het Japanse Kashima Antlers, de kampioen van Azië. Gareth Bale was de grote man bij de titelverdediger. De aanvaller uit Wales scoorde drie keer.