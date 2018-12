Sprookje Odin ’59 in KNVB-beker ten einde

Odin ’59 mag zichzelf een ware stuntploeg noemen. De amateurs uit Heemskerk schakelde in de vorige bekerronde Eredivisionist FC Emmen uit (3-1).

Het was meer dan een bijzondere overwinning, want een aantal spelers van Odin ’59 had een wedje geplaatst dat zij het varkentje uit Emmen wel even zouden wassen, zo blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. Van matchfixing was geen sprake, want de spelers gokten er juist op dat zij zouden winnen van Emmen.

Met wat extra centjes op zak en een karrenvracht aan zelfvertrouwen wilde Odin ’59 voor een nieuwe stunt zorgen. De formatie uit Heemskerk schoot uit de startblokken en verraste sc Heerenveen volledig. Na twee minuten stonden de amateurs al voor na een treffer van Mitchel Bormann. De verrassing van dit bekerseizoen kon echter niet al te lang genieten van de voorsprong. Michel Vlap maakte zeven minuten later de gelijkmaker (1-1) en dat was tevens de stand bij rust.

De profs van Heerenveen kwamen als beste uit de kleedkamers en wisten het net als eerste te vinden. Sam Lammers schreef het doelpunt op zijn naam.

Het mocht de pret niet bederven in een volgepakt en sfeervol stadion van Telstar, waar de wedstrijd werd gespeeld. Met de steun van de supporters werd de derde divisionist nog een paar keer gevaarlijk, maar het was net niet genoeg voor een doelpunt.

De bekerdroom van Odin ’59 viel pas echt in duigen toen Heerenveen het duel vijf minuten voor het eindsignaal besliste dankzij een goal van Pelle van Amersfoort.