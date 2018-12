Fortuna laat zich niet verrassen door Cambuur en bekert verder

Fortuna Sittard stuntte afgelopen speelweekend in de Eredivisie door Feyenoord in De Kuip te verslaan. Met een goed georganiseerde verdediging en vlijmscherpe counters waren de Limburgers in Rotterdam met 2-1 te sterk.

Tegen Cambuur Leeuwarden, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, moet Fortuna Sittard als Eredivisionist zelf het spel maken. Een totaal andere tactiek als tegen Feyenoord, maar het ging de Limburgers aardig af. De thuisploeg kwam dankzij een fraaie treffer van Lisandro Semedo na 20 minuten op voorsprong. Tot de rust werd er niet meer gescoord in Sittard.

De wedstrijd leek definitief te zijn beslist door Lazaros Lamprou, die tien minuten voor tijd de voorsprong van Fottuna verdubbelde. Zijn ploeg kwam een paar minuten later met tien man te staan wegens een rode kaart van doelman Aykut Özer. Cambuur profiteerde snel van zijn manmeersituatie en maakte het het zeer spannend door in blessuretijd de aansluitingstreffer te maken. Het doelpunt van Karim Rossi was niet genoeg voor de Friezen.