Kruiswijk krijgt bij Vuelta te maken met zeven bergetappes

In de 21 etappes moet het peloton in totaal 3272,2 kilometer wegtrappen. Dat maakte de organisatie bekend tijdens de presentatie in Alicante aan de Costa Blanca, waar de eerste drie etappes worden afgewerkt.

De Ronde van Spanje begint volgend jaar op 24 augustus met een ploegentijdrit over 18 kilometer naar Torrevieja. De individuele tijdrit is op 3 september en gaat tussen Jurançon en Pau over 36,1 kilometer in Frankrijk.

De finish is op 15 september in Madrid. Kopman Steven Kruijswijk van Team Jumbo-Visma heeft zijn deelname al aangekondigd, maar rijdt in 2019 eerst vol ambitie de Ronde van Frankrijk.

De Brit Simon Yates won dit jaar de Vuelta. In 2020 start de Ronde van Spanje in Utrecht, eveneens met een ploegentijdrit.

