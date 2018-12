Schulting uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar

Schulting veroverde tijdens de Winterspelen van dit jaar in Pyeongchang olympisch goud op de 1000 meter bij het shorttrack. De gouden medaille van Schulting was een primeur voor Nederland op de Olympische Spelen.

Schulting kreeg de voorkeur boven shorttrackster Jorien ter Mors en wielrensters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. De aanwezige sporters bepaalden de helft van de keuze. Voor de andere 50 procent was een vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor verantwoordelijk.

,,Ik vind dit heel vet en fantastisch. Het is ontzettende eer dat ik deze prijs in ontvangst mag nemen. Ik bedank mijn ouders en zusjes. Ik was soms heel vervelend, maar het is uiteindelijk toch allemaal goedgekomen'', sprak Schulting, die een speciale dank richtte aan haar teamgenoten Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt.

Vorig jaar ging de titel voor beste sportvrouw naar atlete Dafne Schippers.

Suzanne Schulting Ⓒ René Bouwman

Bekijk ook: Ouvreprijs voor Marianne Timmer

Bekijk ook: Bibian Mentel en baanwielrenners krijgen Jaap Eden Trofee