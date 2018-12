Kjeld Nuis verkozen tot sportman van het jaar

Nuis kreeg de voorkeur boven motorcrosser Jeffrey Herlings, wereldkampioen in de MXGP, en turner Epke Zonderland die wereldkampioen werd op de rekstok. Nuis knalde dit jaar bij de Winterspelen in Pyeongchang naar het goud op de 1000 en 1500 meter.

De winnaar van vorig jaar Tom Dumoulin, die in 2018 als tweede eindigde in de Giro d’Italia en de Tour de France, was dit keer niet genomineerd. De Limburgse wielrenner schopte het niet verder dan de ’long list’.

Nuis was verbaasd dat hij de prijs kreeg. ,,Ik zag mijn naam na Epke Zonderland, die is er bij alle verkiezingen bij. En Jeffrey Herlings is de eerste Nederlandse wereldkampioen motorcross. Dus ik ben heel trots. Ik heb er keihard voor gewerkt’’, zei Nuis, om vervolgens iedereen uit zijn naaste omgeving te bedanken voor alle steun die hij kreeg in zijn schaatscarrière. Daar hoorde Jac Orie ook bij, zijn coach die eerder op de avond ook werd geëerd op het Sportgala.

Kjeld Nuis Ⓒ René Bouwman

Bekijk ook: Schulting uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar

Bekijk ook: Opvallende uitverkiezing bij sportcoach van het jaar

Bekijk ook: Ouvreprijs voor Marianne Timmer

Bekijk ook: Bibian Mentel en baanwielrenners krijgen Jaap Eden Trofee