Ribéry redt Bayern München in slotfase

Beide ploegen beëindigden het duel door een opstootje in de extra tijd met tien man. Renato Sanches (Bayern, twee keer geel) en Stefan Ilsanker (Leipzig, direct rood) moesten het veld verlaten.

Bayern, zonder de geblesseerde Arjen Robben, kwam als nummer drie op zes punten van koploper Borussia Dortmund. De lijstaanvoerder ging dinsdag met 2-1 onderuit bij Fortuna Düsseldorf.

FSV Mainz, met Jean-Paul Boëtius in het basisteam, verspeelde in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-2) in de eerste helft twee keer een voorsprong. Robin Quaison scoorde twee keer voor eigen publiek, Luka Jovic tekende voor beide treffers van de bezoekers, bij wie Jetro Willems in de 72e minuut mocht invallen. Ploeggenoot Jonathan de Guzman viel in dezelfde minuut uit.