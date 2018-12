Avontuur op WK darts voorbij voor Meulenkamp

In de eerste set bood Meulenkamp prima tegenstand. Zijn gemiddelde per drie pijlen lag zelfs ruim drie punten (92 om 88,6) hoger. Toch moest hij de set met 2-3 in legs inleveren. In het vervolg van de partij ontliepen beide darters elkaar nauwelijks. Meulenkamp snoepte een set af van Smith, maar trok uiteindelijk toch net aan het kortste eind; 1-3 in sets. Smith kwam tot een gemiddelde van 94,51 tegenover 93,81 van Meulenkamp.

Meulenkamp won dinsdag in de eerste ronde nog van Diogo Portela. In die partij boog de 30-jarige Nederland een 0-2 achterstand om in een 3-2 zege in sets. Dankzij het bereiken van de tweede schifting, ook al was dat dus zijn eindstation, verdiende Meulenkamp toch zo’n 16.000 euro.

De zevende dag van het WK darts begon voor Nederland in de middagsessie al slecht. Zowel Geert Nentjes als Jeffrey de Graaf wisten niet te imponeren. Beide darters gooiden slechts een gemiddelde van 78 punten per drie pijlen. Nentjes verloor kansloos met 0-3 van de Brit Nathan Aspinall en De Graaf ging tegen Noel Malicem uit Filipijnen met 2-3 ten onder.

Jeffrey de Graaf baalt flinkt. Ⓒ PDC

