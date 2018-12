Ajax ontsnapt aan blamage na strafschoppen

Afgelopen weekend sloopte Ajax De Graafschap in de Johan Cruijff ArenA met maar liefst 8-0. Een monsterscore die Ajax in Kerkrade maar al te graag nogmaals wilde neerzetten.

Bekijk ook: Ajax sloopt De Graafschap

Ajax-trainer Erik ten Hag koos ervoor een aantal spelers rust te geven. Van de elf die begonnen tegen De Graafschap kregen alleen Daley Blind, die tegen de superboeren drie keer scoorde, Dusan Tadic en Frenkie de Jong een plek in de basis.

Bekijk ook: Wijzigingen bij Ajax in bekerduel bij Roda JC

Roda JC is in het eigen Parkstad Limburg Stadion de laatste vijf competitieduels ongeslagen, een ploeg in vorm dus. Dat was goed terug te zien tijdens de openingsfase. De Limburgers kwamen een paar keer gevaarlijk voor het doel van Kostas Lamprou, maar wisten niet te scoren.

De openingstreffer was van de Amsterdammers. Ajax kreeg na een klein kwartier een strafschop. Klaas-Jan Huntelaar ging in het strafschopgebied makkelijk naar de grond, nadat hij licht bij zijn schouder werd gepakt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük twijfelde niet en wees naar de stip. Tadic schoot de penalty raak.

Tien minuten voor rust kreeg de thuisploeg ook een penalty. Mario Engels, de smaakmaker van Roda JC, dribbelde het strafschopgebied in en werd onderuit gehaald door Lamprou. Vanaf elf meter faalde Mitchell Paulissen niet en schoot zijn ploeg weer op gelijke hoogte.

In de tweede helft en na verlenging werd er niet meer gescoord. Penalty’s moesten de beslissing brengen in Kerkrade. André Onana viel vlak voor het eindsignaal nog in voor Lamprou en moest Ajax redden van een blamage.

De strafschoppen werden volgens het ABBA-systeem genomen. Tadic opende de score voor Ajax. Onana zag vervolgens Engels hoog over schieten en stopte zelf de strafschop van Paulissen, die in reguliere speeltijd wel raak schoot vanaf elf meter. Daarna was het weer de beurt aan Ajax: Huntelaar raak, Matthijs de Ligt mis. Roda schoot zijn volgende twee strafschoppen raak, waardoor de druk weer bij Ajax kwam te liggen. Blind legde aan voor de beslissende penalty. Met een beetje geluk schoot de international de bal achter Roda-doelman Radomir Novakovic.

De penaltyreeks eindigde in 4-2 voor Ajax.