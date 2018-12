Ten Hag opgelucht en teleurgesteld

Opluchting overheerste bij coach Erik ten Hag. „We hadden graag beter gevoetbald”, zei hij bij FOX Sports. „Ons hoofddoel was echter dat we na de winter op drie fronten kunnen strijden, in de competitie, de Champions League én de beker. Dat hebben we in elk geval bereikt.”

„Maar natuurlijk ben je na zo’n wedstrijd ook teleurgesteld”, vervolgde de coach na de ontmoeting met de nummer vijf van de eerste divisie. „We hadden een ander scenario in ons hoofd, een scenario zonder verlenging en strafschoppen. Maar het lukte gewoon niet en ook dat gebeurt in voetbal. We misten het tempo en de creativiteit om de doelpunten af te dwingen. Er zat ook te weinig snelheid in ons spel. En dan wordt het moeilijk.”