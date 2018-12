FC Utrecht rekent voor bekerkraker op klasse van ex-Feyenoorder

Simon Gustafson (l.) probeert tevergeefs een schot van Feyenoord-middenvelder Jordy Clasie te blokken, in de eerdere ontmoeting in de Eredivisie. „Hij behoort tot de betere middenvelders in de Eredivisie”, zegt Gustafsons team- en landgenoot Emil Bergström.

Ⓒ Pro Shots